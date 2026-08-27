Asesinaron a "Jota Jota", ex barra de Rosario Central que se había pasado a la tribuna de Newell's

Un ex barra brava de Rosario Central, identificado como Juan José "Jota Jota" Gómez, de 26 años, fue asesinado a disparos el miércoles a la noche en la zona sur de la ciudad santafesina.

Gómez, ex integrante de "Los Guerreros", había sido desplazado de la barra de Central después del crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y luego comenzó a tener presencia en la tribuna de Newell's.

La investigación por el homicidio de "Jota Jota" se inició después de que la Policía fuera alertada por varias detonaciones en la puerta de un complejo de departamentos ubicado en Garibaldi al 2400, en Rosario.

Al llegar, los agentes encontraron al joven tendido en el piso y con múltiples heridas de arma de fuego. Gómez fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), pero los médicos confirmaron posteriormente su muerte.

Juan José Gómez, de la tribuna de Rosario Central a la de Newell's.

¿ Quién era "Jota Jota" Gómez ?

La víctima había integrado la facción "Los Guerreros", vinculada a Rosario Central. Su salida de ese grupo se produjo luego del asesinato de Bracamonte, ocurrido en noviembre de 2024.

Tras alejarse de la barra de Central, Gómez pasó a tener presencia en la hinchada de Newell's, máximo rival del club "Canalla", a mediados de 2025.

"Jota Jota" Gómez estuvo detenido por una balacera ocurrida en mayo de 2025.

El nombre de "Jota Jota" también había quedado ligado a una causa judicial por una balacera ocurrida en la casa de Norma Acosta en mayo de 2025. La mujer había organizado el ataque contra su propio domicilio con el objetivo de incriminar a efectivos policiales, según la investigación de ese expediente.

En septiembre del año pasado, Gómez se presentó por esa causa en la sede de Asuntos Internos de la Policía, en Rosario. La Fiscalía lo imputó al considerar que Acosta le habría encargado organizar el ataque contra su propia vivienda. Como consecuencia de esa investigación, permaneció detenido hasta recuperar la libertad en julio pasado.