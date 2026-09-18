Asesinaron a joven a balazos: buscan a dealers acusados del crimen

Un joven, de 28 años, fue asesinado de múltiples balazos, al ser agredido por varios individuos, que luego escaparon. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan a los criminales, que se cree que serían dealers. Posteriormente, marginales atacaron a disparos a los uniformados que arribaron al escenario del delito.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en horas de la noche del miércoles en el cruce de Las Margaritas y Las Violetas.

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Según indicaron los informantes, los sujetos rodearon al muchacho y lo agredieron a tiros, provocándole la muerte casi de manera instantánea.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla arribaron al lugar del episodio luego de ser alertados de esta situación gracias a un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911.

Pericias

Los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba gran cantidad de heridas de arma de fuego; a la vez que consiguieron incautar vainas de pistolas de grueso calibre.

Habitantes del barrio dijeron que, en esos momentos, delincuentes que se movilizaban a bordo de un vehículo gris (que sería un Renault Sandero), llegaron al sitio y atacaron a balazos a los funcionarios.

Investigación

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de averiguar el paradero de los asesinos.

Con respecto a los motivos de lo acontecido, los policías estiman que los delincuentes serían vendedores de drogas.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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