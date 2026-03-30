Mataron a disparos en la espalda a un joven y su cadáver fue hallado en estado de descomposición en un basural

Un joven de 24 años que había salido de su vivienda para visitar a un amigo fue asesinado a balazos en la espalda y su cadáver, en estado de descomposición, apareció abandonado el domingo en un basural, en un suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen y, además, procuran establecer los motivos del episodio.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Gastón Darío Oporto.

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Según agregaron los informantes, el macabro hallazgo se produjo cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en un terreno situado en el cruce de avenida Croacia y la calle Humboldt.

El hallazgo del cuerpo





Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cuerpo del muchacho, que yacía en estado de putrefacción.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba dos certeros impactos de arma de fuego en la región de la espalda, certificándose que la víctima había fallecido más de 48 horas antes del hallazgo del cadáver.

Mientras, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito comprobaron que la pareja de Oporto había radicado una denuncia el 27 de marzo, ya que desconocía la suerte del joven, al asegurar que el individuo había salido de su finca, presuntamente con el objetivo de visitar a uno de sus amigos, llamado Jonatan, abriéndose entonces un sumario por "Averiguación de paradero".

Los procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los miembros de la seccional, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, para esclarecer lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Martín Ezequiel Viscovich, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 22 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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