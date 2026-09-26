Asesinaron a joven a cuchilladas en pelea callejera y por el crimen fue detenido un sospechoso

Un joven, de 26 años, fue asesinado al ser agredido a cuchilladas en una pelea callejera, en un suceso registrado en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Los pesquisas policiales detuvieron a un sospechoso de haber participado en el crimen.



Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Ayrton Luque.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo en la calle 132 al 200, entre 37 y avenida 38, en el barrio San Carlos.

Trascendió que, en el mencionado lugar, se originó una disputa, oportunidad en la que el muchacho fue atacado a cuchilladas.



A Luque debieron conducirlo, de urgencia, a un hospital, pero finalmente perdió la vida.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Subcomisaría de La Unión apresaron a un sujeto, que está sindicado de haber matado a la víctima.

Herida mortal

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica.

Hasta el momento, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio".

Por F.V.

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