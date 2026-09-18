Asesinaron a joven de un balazo en la cabeza en una pelea vecinal

Un joven, de 30 años, fue asesinado por otro individuo, de igual edad, quien le disparó un balazo en la cabeza durante una pelea vecinal. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales, que buscan al autor del crimen, ya descartaron totalmente que el agresor haya actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Alejandro Nicolás Barrera.

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Según precisaron los informantes, el hecho se produjo el miércoles en en calle San Felipe al 600, casi en el cruce con avenida Julio Argentino Roca, a tres cuadras del arroyo Ortega, en el Barrio La Morita.

Baleado a escasa distancia

Trascendió que el muchacho entabló una disputa con el homicida, quien le efectuó un disparo a escasa distancia.

Barrera tuvo que ser auxiliado por sus familiares, quienes lo llevaron de urgencia al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde finalmente murió a raíz de las graves heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

Investigación

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría quinta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar al atacante.

Gracias a los testimonios de los habitantes del barrio, se asegura que el asesino, luego de balear a esta víctima, arribó a la vivienda de su novia y escapó en un Peugeot 408 blanco, que sería propiedad de esa mujer.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", Fernando Daniel Semisa, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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