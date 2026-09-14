Asesinaron a un joven de un balazo en la cabeza en una supuesta pelea vecinal

Un joven de 26 años fue asesinado al ser baleado en la cabeza en una supuesta pelea vecinal registrada en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales intentan esclarecer de manera fehaciente lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima mortal fue identificada, en forma oficial, como Angel Bueno.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el cruce de calle 7 y Amado Nervo, cuando el muchacho recibió un disparo.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados por un llamado en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al escenario del incidente.

Herida mortal





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que el cadáver presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría tercera sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el barrio.

La hipótesis de las autoridades





Hasta el momento, las autoridades creen que Bueno habría sido atacado como saldo de una disputa entre vecinos.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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