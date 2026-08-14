Asesinaron a preso a facazos en una pelea entre reclusos

Un preso, de 24 años, fue asesinado por otro recluso, quien lo agredió a facazos en una pelea ocurrida en la cárcel de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Las autoridades de la Justicia procuran averiguar los motivos del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Esteban Daian Bernal.

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Según indicaron los informantes, el hecho se produjo entre los pabellones N° 11 y N° 14 de la Unidad Penitenciaria N° 1, situada en el cruce de José Ruperto Pérez y Marcos Sastre, en momentos en que este muchacho y el acusado, llamado Josué Nahuel Quiroga, de igual edad, habían finalizado una clase en la escuela instalada en el mencionado establecimiento carcelario.

El herido, que recibió facazos, debió ser llevado de urgencia al Hospital General San Martín, donde finalmente murió.

Interviene en la causa penal la fiscal Paola Farinó, quien investiga los motivos que originaron la disputa.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que Bernal había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por narcomenudeo, mientras que Quiroga cumplía una pena de tres años y cuatro meses por robo agravado.

Por F.V.

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