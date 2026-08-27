Asesinaron a puñaladas a un hombre de 67 años: detuvieron a uno de sus vecinos

Un hombre de 67 años fue hallado sin vida este jueves en el interior de su domicilio en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por el ataque detuvieron a uno de sus vecinos que vive a pocos metros del lugar.

La víctima fue identificada como Roque Ramón Vivas, quien presentaba heridas compatibles con un arma blanca y los investigadores descartaron rápidamente la hipótesis de un robo debido a que no faltaban pertenencias en el lugar.

La víctima fue hallada en el interior de su domicilio.

Uno de los vecinos alertó a la policía luego de escuchar gritos y una fuerte discusión; al llegar al lugar, situado en la calle Profesor Simons al 1300, notaron que un hombre huía por los techos por lo que procedieron a detenerlo.

Como fue la reacción del presunto homicida

Al ser alcanzado por los efectivos policiales, Diego Damián Seguiem, de 45 años, intentó quitarse la vida realizándose cortes profundos en la zona del cuello y en los brazos, por lo que debió ser trasladado a un hospital para ser atendido.

La detención de Seguiem se dio en su domicilio, a pocos metros del lugar del crimen, y los efectivos policiales secuestraron un cuchillo tipo carnicero que habría sido el arma utilizada para cometer el crimen.

Una de las principales hipótesis que se maneja en la investigación apunta a un conflicto previo entre Vivas y Seguiem, el cual generó el homicidio. Los investigadores buscan determinar cuáles fueron las causas de la pelea previa y las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.



