Asesinaron a un adolescente de 16 años de un escopetazo y sospechan de su padrastro

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un escopetazo en la cabeza en una vivienda ubicada en la localidad cordobesa de Copacabana.

El crimen ocurrió la noche del lunes pasado en el paraje Las Higueras Viejas y el principal sospechoso es el padrastro de la víctima, un hombre de 31 años.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por los investigadores, el hecho se desencadenó tras una fuerte discusión entre el padrastro y la madre del menor.

El padre del adolescente asesinado es el principal sospechoso.

Según la reconstrucción del crimen, la mujer logró salir de la vivienda familiar para pedir ayuda, cuando el adolescente recibió un balazo en la cabeza.

La víctima falleció en forma instantánea en el lugar.

Tras el asesinato, se desplegó un operativo policial coordinado por efectivos de la Policía Rural y de la Departamental Ischilín.

En tanto, la investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.

La causa fue caratulada como femicidio vinculado, figura que aplica en casos de homicidios cometidos contra personas vinculadas a una mujer en un contexto de violencia de género.

En la mañana de este martes, trascendió la versión sobre la presunta participación de un hermano de la víctima, aunque las autoridades no brindaron datos al respecto.

Tampoco se confirmó la detención del principal sospechoso, ya que mientras algunos medios locales indicaban que había una persona presa, otras fuentes señalaban que el padrastro huyó del lugar y era intensamente buscado en un operativo cerrojo.