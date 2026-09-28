Asesinaron a un adolescente de 16 años: hay dos detenidos

Un adolescente de 16 años fue asesinado en la localidad salteña de Las Lajitas y por el crimen fueron detenidos dos sospechosos.

En las últimas horas, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, se trasladó a la zona rural donde se encontró el cuerpo de la víctima y dispuso la intervención de personal de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para efectuar los análisis de rigor.

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El cadáver fue derivado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta para la realización de la autopsia.

Asimismo, el fiscal ordenó allanamientos en los que fueron detenidos dos hombres en carácter de sospechosos, al tiempo que se recolectó material de relevancia para la investigación.

Estás acusados de homicidio criminis causa, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua, de acuerdo con lo establecido por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal.