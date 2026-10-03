Asesinaron a un hombre a cuchilladas y le incendiaron la casa: lo acusaban de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años

Un hombre fue asesinado a cuchilladas por un grupo de vecinos, que lo acusaban de haber abusar sexualmente a una adolescente de 14 años, en una pueblada registrada en el sur del conurbano bonaerense.

Además, los agresores incendiaron la vivienda en la que habitaba este sospechoso. Mientras tanto, las autoridades investigan lo acontecido, ya que el episodio tiene confusas circunstancias y porque el fallecido carecía de antecedentes delictivos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Fabián Alberto Sosa y que el hecho se produjo cuando los habitantes del barrio arribaron a la finca en la que residía el individuo, situada en el cruce de Capitán Rubén Martell y Miatello.

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Según agregaron los informantes, las personas increparon al sujeto al ver que la chica estaba en el mencionado lugar y lo acusaron de haber ultrajado a la menor.

Trascendió que los atacantes resolvieron acuchillar al hombre y luego decidieron prender fuego a la vivienda.

Al herido lo condujeron, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende, donde finalmente perdió la vida.

Investigan lo ocurrido

Servidores públicos de la comisaría séptima del distrito se encargan de investigar el ilícito, porque algunas versiones sostienen que esa menor habría concurrido, veces anteriores, de manera voluntaria al inmueble en el que vivía el sujeto agredido, que presuntamente no tenía antecedentes.

Intervino en la causa penal el doctor Ignacio Gabriel Torrigino, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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