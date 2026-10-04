Asesinaron a un hombre en Palermo: investigan si se trató de un ajuste de cuentas narco

Un hombre fue asesinado a balazos este domingo en un departamento en Palermo y por el crimen hay dos sospechosos detenidos. Los investigadores no descartan un posible ajuste de cuentas narco.

El hecho ocurrió en un edificio situado en Costa Rica al 5200 y a la víctima es un hombre de nacionalidad uruguaya, que había llegado al país hacía algunas semanas según indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, los agresores habrían sido entre tres y cuatro personas que entraron al inmueble sin violentar la puerta ni la cerradura. Una vez dentro, efectuaron varios disparos contra la víctima que falleció en el lugar.

Detenidos y arma secuestrada

En el marco de la investigación del crimen, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos sospechosos en las inmediaciones de Santa Fe y Bullrich, frente al predio de Regimiento de Infantería 1 "Patricios" del Ejército. Además, encontraron un arma que habría sido descartada y que será sometida a peritajes para establecer si fue utilizada en el homicidio.

En el lugar, los integrantes de la fuerza de seguridad porteña colocaron una carpa para proteger el arma de los aspersores del parque.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y los investigadores buscan establecer si la víctima conocía a quienes ingresaron a su departamento y determinar la secuencia del ataque y el móvil. No desestiman que se haya tratado de un ajuste de cuentas narco.

Además, continúa la búsqueda de otros dos sospechosos que habrían participado del ataque según la información brindada por familiares de la víctima.