Asesinaron a un joven a cuchilladas en pelea callejera y por el hecho buscan a un "dealer"

Un joven apareció asesinado a cuchilladas en la vía pública y se asegura que fue agredido en una pelea callejera por un dealer, quien luego se dio a la fuga. El suceso se registró este sábado en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al criminal, en tanto se descartó, por completo, que el atacante haya actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito se llamaba Cristian, aunque todavía se desconocen mayores datos con respecto a la identidad del fallecido.

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Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, el cual hacía referencia a una persona supuestamente desvanecida, en el cruce de Tinogasta y José María Martínez.

El hallazgo del cadáver

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cadáver del muchacho, de alrededor de 25 años, que yacía tendido al costado de una bicicleta rosa.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica.

Fatal disputa

Gracias a los datos aportados por testigos y al analizar las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el barrio, se alcanzó a certificar que el joven, un individuo y dos mujeres ingerían bebidas alcohólicas en esa esquina, oportunidad en la que el muchacho y el sujeto entablaron una disputa.

Como consecuencia del altercado, el asesino resolvió acuchillar a su adversario y posteriormente huyó, escondiéndose en las calles del vecindario.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría primera de dicho distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de apresar al autor del asesinato de esta víctima, que sería un malviviente de 26 años, con antecedentes por robo y venta de drogas.

Mientras tanto, en búsqueda del agresor, los policías llevaron a cabo un allanamiento en una finca situada en las cercanías de la esquina de Pringles y General Las Heras.

Hasta el momento, los investigadores descartaron, totalmente, que el atacante haya matado al muchacho con intenciones de robo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Paula Segade Sánchez, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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