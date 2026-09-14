Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 14 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
BRUTAL

Asesinaron a una mujer de 86 años en Rosario: la encontraron con una bolsa en la cabeza

La víctima fue hallada por su sobrina en una vivienda del barrio Ludueña. Investigan si el crimen fue cometido durante un robo.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una mujer de 86 años fue asesinada a golpes en su casa en Rosario. Los investigadores sospechan que habría sido asfixiada porque tenía una bolsa colocada en la cabeza.

El macabro hallazgo ocurrió este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Minetti al 5800, en el barrio Ludueña. El domicilio estaba revuelto, motivo por el que las autoridades judiciales evalúan que se trató de un crimen cometido en el contexto de un robo.

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

La víctima, identificada como Clorinda Medina, fue encontrada por su sobrina según informó la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas. "Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre", indicó la funcionaria en diálogo con la prensa.

También confirmó que la mujer tenía una bolsa de consorcio en su cabeza y se cree que fue sofocada.

En tanto, los vecinos de la zona afirmaron que a Clorinda no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada.

Una amiga de la damnificada sostuvo que intentó comunicarse con ella pero no obtuvo respuesta. "Vine tres días seguidos. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó", contó.

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre
ATENCIÓN

Santilli confirmó cuánto cobran los jubilados desde el 8 de octubre

2
Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano" este lunes 14 de septiembre y no llega a la final, según las encuestas

3
Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes
GUÍA

Nueva semana, nuevo Cronicazo: los números de la suerte para la quiniela de este lunes

4
Túnel de Agua Negra: cómo es la tuneladora que utilizarán para conectar San Juan con Chile por la Cordillera de los Andes
DETALLES

Túnel de Agua Negra: cómo es la tuneladora que utilizarán para conectar San Juan con Chile por la Cordillera de los Andes

5
Ríos, playas y más de 300 años de historia: un encantador pueblo serrano para una escapada perfecta
LEGADO CORDOBÉS

Ríos, playas y más de 300 años de historia: un encantador pueblo serrano para una escapada perfecta

Últimas noticias de Asesinato