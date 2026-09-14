Asesinaron a una mujer de 86 años en Rosario: la encontraron con una bolsa en la cabeza

Una mujer de 86 años fue asesinada a golpes en su casa en Rosario. Los investigadores sospechan que habría sido asfixiada porque tenía una bolsa colocada en la cabeza.

El macabro hallazgo ocurrió este lunes en una vivienda ubicada sobre la calle Minetti al 5800, en el barrio Ludueña. El domicilio estaba revuelto, motivo por el que las autoridades judiciales evalúan que se trató de un crimen cometido en el contexto de un robo.

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La víctima, identificada como Clorinda Medina, fue encontrada por su sobrina según informó la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas. "Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre", indicó la funcionaria en diálogo con la prensa.

También confirmó que la mujer tenía una bolsa de consorcio en su cabeza y se cree que fue sofocada.

En tanto, los vecinos de la zona afirmaron que a Clorinda no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada.

Una amiga de la damnificada sostuvo que intentó comunicarse con ella pero no obtuvo respuesta. "Vine tres días seguidos. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó", contó.