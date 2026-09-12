Asesinaron de un balazo a un empresario hotelero y piloto de carreras: por el hecho investigan a su suegro, de 82 años

Un empresario hotelero y gastronómico de 48 años fue asesinado de un balazo en Misiones. Su suegro, de 82 años, es el principal sospechoso del crimen y está internado en una clínica bajo custodia policial.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 11.15, dentro de un predio en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez. La víctima fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, quien además era piloto de automovilismo.

De acuerdo con las primeras informaciones, dentro del establecimiento se produjo un enfrentamiento durante el cual Wiebel Giampaoli recibió un disparo. Cuando los efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar, encontraron al empresario tendido en el suelo y sin signos vitales.

El médico policial que examinó el cuerpo constató que presentaba una herida de arma de fuego, aparentemente provocada por un arma calibre 9 milímetros. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre murió en el lugar.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas, donde se realizará la autopsia para determinar las causas precisas de la muerte y aportar nuevos elementos a la investigación.

Desde las primeras actuaciones, los investigadores pusieron el foco sobre el suegro de la víctima, un hombre de 82 años que habría estado en el predio al momento del enfrentamiento y que es señalado como el principal sospechoso del homicidio.

Tras el ataque, el hombre habría abandonado el lugar a bordo de una Toyota SW4. La Policía de Misiones desplegó un operativo para localizarlo y, cerca de las 16.30, estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde entonces permanece internado bajo una consigna policial. Las autoridades aguardan su evolución y las condiciones necesarias para avanzar formalmente con su detención en el marco de la causa.