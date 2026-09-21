Asesinaron de un disparo a un hombre en una plaza de Colegiales: un detenido

Un hombre de 40 años fue asesinado de un disparo durante la madrugada del domingo en una plaza del barrio porteño de Colegiales. Por el crimen, un sospechoso fue detenido horas más tarde y durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego.

Ocurrió alrededor de las 4:14 en el espacio verde ubicado en la esquina de Moldes y Aguilar. La víctima fue identificada como Gonzalo Iñaki Andueza y se desempeñaba como profesor de boxeo y personal trainer.

La Policía llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911. Al arribar, los efectivos encontraron a Andueza tendido en el suelo y rodeado por algunos transeúntes que intentaban asistirlo.

Según contaron sus acompañantes, Andueza caminaba por la plaza cuando escucharon el fuerte estruendo. Poco después, el hombre cayó al suelo y se dieron cuenta de que había recibido un disparo.

En sus redes sociales, la víctima se describía como entrenador de boxeo y personal trainer. También se presentaba como preparador físico, entrenador de Functional y CrossFit, además de publicista.

El agresor escapó corriendo tras el disparo





Los testigos contaron que la bala impactó en el abdomen del boxeador y señalaron que el atacante era otro hombre. Después de dispararle, el agresor escapó corriendo del lugar.

Una ambulancia del SAME llegó poco después para atender al herido y trasladarlo al Hospital Pirovano. A pesar de la atención médica, Andueza murió horas más tarde a causa de las heridas.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y otras medidas realizadas durante la investigación, los policías lograron ubicar el domicilio donde se habría escondido el presunto tirador.

El sospechoso, un joven de 25 años, fue detenido poco después de las 19, cuando salía de una vivienda ubicada sobre la avenida Cabildo al 100, a unas 15 cuadras del lugar del ataque.

El joven de 25 años fue arrestado cuando salía de una vivienda ubicada en la avenida Cabildo al 100.

Los efectivos esperaron frente al domicilio y lo interceptaron cuando estaba por subir a un vehículo solicitado mediante una aplicación de viajes. Los investigadores creen que podía estar intentando escapar.

Llevaba una mochila negra con un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Taurus Milenium, cargadores y 34 municiones.

Los peritos de la Policía Científica analizan la bala que provocó la muerte de Andueza para establecer si coincide con las municiones encontradas durante la detención.

La investigación quedó a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, y de la jueza Paula Petazzi, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32.

Ahora, buscan establecer qué ocurrió antes del disparo y cuál fue el motivo del ataque.