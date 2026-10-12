Asesinaron de varios disparos en la cabeza a un ciclista: investigan si se trató de un crimen por venganza

Un ciclista de 27 años fue asesinado por dos individuos, quienes le dispararon varios balazos en la cabeza en una presunta venganza, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por las autoridades policiales, quienes descartaron, por completo, que los prófugos hayan actuado con fines de perpetrar un asalto.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Franco Daniel Leiva.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció a las 23 del 4 de octubre, en la calle General Lemos al 6100, entre Demóstenes y Pedro Benoit, en el Barrio Los Granados, se produjo cuando el muchacho se movilizaba a bordo de una bicicleta, oportunidad en la que los malvivientes interceptaron al joven y lo agredieron a disparos a escasa distancia.

Lo atacaron sin piedad





Trascendió que, con rapidez, los marginales huyeron; mientras que Leiva debió ser luego conducido de urgencia y en una ambulancia al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado por los médicos del establecimiento, aunque finalmente perdió la vida el 6 de octubre en el centro asistencial, mientras permanecía internado en el sector de terapia intensiva.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba certeras heridas de arma de fuego en la región del cráneo, que le habían provocado la pérdida de parte de la masa encefálica.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área del Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los autores de delito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser perpetrado con premeditación y alevosía", el doctor Leandro Nicolás Ventricelli, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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