Asesinato en una fiesta por el Día de la Primavera: mataron de una cuchillada a un joven de 17 años y su mellizo está grave

Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada en el pecho y su hermano mellizo permanece internado en grave estado con heridas punzocortantes luego de que fueran atacados durante una fiesta por el Día de la Primavera en Pocito, San Juan.

El hecho ocurrió el lunes a la madrugada cuando los hermanos salían de un festejo en la Quinta Don Pedro, en la zona de Médano de Oro. Los agresores escaparon en un auto y a las 21 del mismo día un joven de 16 años se entregó en el edificio de Tribunales.

El ataque se produjo fuera del predio, sobre calle Alfonso XIII, entre Callejón Zavala y Calle 14, cuando los adolescentes fueron "emboscados" en medio de un enfrentamiento, según relataron familiares de las víctimas.

La víctima fatal fue identificada como Uriel Ríos, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Su hermano llegó al mismo centro de salud unos 15 minutos después, en otra ambulancia, con heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo, y permanece internado en grave estado.

Los jóvenes trabajaban en un carro panchero y, según allegados, uno de ellos había estado atendiendo hasta minutos antes de la medianoche y luego se dirigió a la fiesta junto con su mellizo.

Tras conocerse la muerte de Uriel, el dolor también se hizo sentir en la escuela donde cursaba 5° año B. La institución publicó un mensaje de condolencias para acompañar a sus familiares, amigos y compañeros.

El mensaje de la escuela en la que estudiaba Uriel Ríos, asesinado en San Juan.

En las redes sociales, alumnos compartieron fotos y videos para despedirlo. "Uriel, danos fuerzas para salir adelante", escribieron junto a una de las imágenes. "Lo que te vamos a extrañar. Nos vas a hacer mucha falta", expresaron en otra publicación.

Los compañeros de Uriel Ríos lo despidieron con emotivos posteos en redes sociales.

En medio de las muestras de dolor, personal de la UFI Delitos Especiales, junto con los fiscales Adolfo Díaz y Roberto Ginsberg, y peritos de Criminalística, utilizaron testimonios e imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del ataque e identificar el vehículo en el cual huyeron los atacantes.

Finalmente, un adolescente de 16 años señalado como presunto autor del homicidio se entregó el mismo lunes a las 21 en los Tribunales, acompañado por su abogado defensor, y quedó a disposición de la Justicia de Menores.