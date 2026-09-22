Asesinó a balazos a su esposa en la calle, fugó en una camioneta e intentó quitarse la vida de un disparo

Una mujer de 49 años fue asesinada por su esposo, quien la agredió a balazos mientras atendía un puesto callejero de venta de huevos, a un costado de la Ruta Panamericana. El femicidio se registró el lunes en el norte del conurbano bonaerense y el asesino, que fugó en una camioneta, intentó quitarse la vida efectuándose un disparo en la cabeza.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Mónica Ligorria.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 14 cuando el atacante y la mujer entablaron una disputa en el kilómetro 57 de la Ruta Panamericana y en las cercanías de un famoso country, en el barrio El Panchito.

Violenta agresión a disparos





Trascendió que de manera repentina, el individuo le disparó, a escasa distancia, tres balazos a Ligorria y, de inmediato, fugó rápidamente en una camioneta Renault Master blanca.

Al arribar al kilómetro 70, el sujeto, de 57 años, resolvió efectuarse un tiro en el cráneo. Debió ser conducido de urgencia al Hospital San José, donde permanece internado en grave estado.

En tanto, Ligorria perdió la vida a las 20 del lunes en el Hospital Central Juan Cirilo Sanguinetti.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Violencia Familiar y de Género de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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