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Lunes, 7 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
FEMICIDIO

Asesinó a la esposa a cuchilladas e intentó quitarse la vida

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima tenía 62 años. Los policías detuvieron al agresor y lo trasladaron a un hospital.

Fernando Vázquez
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Un hombre, de 64 años, asesinó a su esposa, de 62, a quien agredió a cuchilladas, en un femicidio registrado el fin de semana en el oeste del conurbano bonaerense. El individuo fue detenido por los pesquisas policiales y conducido a un hospital, ya que se asegura que intentó quitarse la vida a puntazos luego de matar a su pareja.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Silvia Beatriz Mina, y que el sujeto resultó ser Marcelo Tesio.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió el domingo en una finca situada en Asunción al 2800, casi en el cruce con Dessy, en las cercanías del Barrio Ferrari.

Escalofriante hallazgo

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron a la vivienda, oportunidad en la que hallaron el cadáver de la sexagenaria y también al hombre, quien, luego de ser apresado, debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, ya que tenía lesiones cortantes tanto en los brazos como en la región del cuello.

Múltiples heridas de arma blanca

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que presentaba múltiples heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo; a la vez que, al requisar el inmueble, consiguieron incautar un cuchillo que se cree que habría sido utilizado para asesinar a Mina.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito procuran averiguar los motivos que originaron el asesinato.

La principal hipótesis de los investigadores

Hasta el momento, se estima que Tesio atacó a su esposa como saldo de una violenta discusión que habría ocurrido en horas de la madrugada del domingo, aunque no se descartan otras hipótesis.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el vínculo", el doctor Leandro Matías Vaccaro, fiscal de la Unidad Funcional N° 11 -temática de Violencia Familiar y de Género- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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