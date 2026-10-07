Asesinó a su pareja y se escondió abajo de una cama

Una mujer de 36 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda en la localidad de Graneros, en la provincia de Tucumán, y detuvieron a su pareja, que se había escondido debajo de una cama y es el principal sospechoso por el femicidio.

La víctima, identificada como Yudith Nazarena Jerez, se encontraba en pareja desde hace quince años con Pablo Salvador Pitali, de 39 años, quien al momento de su detención tenía manchas de sangre en la ropa.

La víctima tenía 36 años.

La macabra escena fue descubierta por uno de los hermanos de la mujer, que se acercó hasta el domicilio para visitarla; rápidamente dio aviso a la policía y describió que no había nadie en el domicilio. Sin embargo, minutos más tarde, los efectivos policiales descubrieron el escondite del acusado.

El cuerpo de la víctima estaba tendido sobre una cama con "un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil", sin embargo, se esperan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

La pareja de la víctima fue detenida en el lugar del crimen.

Según consta en el informe policial, el acusado habría admitido que cometió "un grave error" con el uso de un arma de fuego, pero hasta el momento, los investigadores no hallaron cuál sería el arma homicida.

Cómo era la relación de la pareja

Las autoridades policiales aseguraron que no existían antecedentes ni denuncias de la víctima en contra de Pitalli, mientras que los vecinos negaron haber escuchado gritos o situaciones de violencia entre ambos.

Según trascendió, la vivienda se encuentra en un paraje, por lo que las distancias entre una casa y otra son un poco más extensas que en otros lugares y podría dificultar la comunicación entre vecinos.

Los residentes del lugar aseguraron que entre ambos tenían discusiones comunes en cualquier tipo de pareja, que estaban vinculadas principalmente con el trabajo, ya que la pareja administraba una carnicería.



