Un productor asesinó a sangre fría al perro de un hombre que entró a su terreno para cazar

El dueño de un terreno asesinó al perro de un hombre que había ingresado sin permiso a su propiedad con fines de caza. Luego del ataque, tuvo un fuerte cruce con el cazador furtivo que se viralizó en redes sociales.

La trágica secuencia ocurrió en la localidad bonaerense de Azul en el transcurso de la semana, pero se dio a conocer en las últimas horas.

El dueño del perro increpó al agresor, lo acusó de haber asesinado al perro y destacó que "se metió con los galgueros, que son una familia grande". Toda la secuencia fue grabada con un celular.

La jornada de caza se iba a llevar a cabo en un campo ubicado sobre la Ruta 60, camino a Santa Laura, en el mencionado partido; sin embargo, fueron sorprendidos por el accionar del propietario.

"Esto no va a quedar así, lo estoy grabando", sostuvo el hombre en varias oportunidades en el video que tiene una duración aproximada de un minuto, en el que muestra al hombre armado, la superficie del lugar y el cadáver del galgo.

El cazador sostuvo que andaban "sin permiso" por el establecimiento, pero cuestionó que el hombre "ni siquiera avisó y disparó a matar". "Esa perra es como mi hijo", lamentó sobre la pérdida.







