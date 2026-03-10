Así cuatro ladrones vaciaron joyería en tiempo record en pleno centro de Mendoza

Impacto causó el rápido accionar de al menos unos 4 delincuentes que se abalanzaron sobre una joyería ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza para perpetrar un importante robo.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 8,30 de esta mañana cuando la propietaria y un par de empleados se disponían a abrir las puertas del local ubicado en Avenida San Martín al 1509, a escasos metros de calle Entre Ríos.

Fue allí donde los atacantes encapuchados descendieron rápidamente de una camioneta marca Fiat "Toro" color rojo. Portaban armas con las que amenazaron a las víctimas, los redujeron y los obligaron a entregarles "todo".

En un golpe que duró solo algunos minutos lograron llevarse joyas y dinero que están siendo análisis de investigación para determinar el monto y valor de lo robado.

Ante las amenazas de "matarlos", una de las empleadas sufrió una crisis de nervios que la dejó casi al borde del desmayo, luego de un ataque de llanto y gritos y de implorar por su vida y la de sus compañeros.

Una mujer iba pasando por la vereda, observó los brutos movimientos dentro del local, se quedó alejada unos metros del ingreso a la joyería y llamó al 911. Allí aportó además que los 4 delincuentes con capuchas escaparon en la camioneta color rojo por calle Entre Ríos hacia el este, es decir que huyeron hacia la Avenida Costanera, para lograr darse a la fuga entre medio del intenso tránsito vehicular que a esa hora se registra en la zona. Alcanzó a tomarles la chapa patente.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal pidió la actuación de personal de Policía Científica con el fin de analizar huellas en el interior del comercio. Policía de investigaciones tiene a su cargo rastrear imágenes de las cámaras de video tanto ubicadas en la vía pública, como de las que puedan aportar los privados.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial de la zona bajo la supervisión de la Oficina Fiscal de Comisaría Tercera.