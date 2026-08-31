Así detuvieron al cantante Callejero Fino: tenía una pistola con la numeración limada y viajaba en una camioneta sin patente

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, fue detenido el domingo en Tigre por la Policía Bonaerense: viajaba junto a otro hombre en una Volkswagen Amarok sin patente y tenía en su poder una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

Callejero Fino, con paso por programas como "Bake Off Famosos" y presencia habitual en grandes escenarios porteños, terminó detenido en la zona de Villa La Nata, partido de Tigre, cuando los agentes advirtieran que circulaba en un vehículo sin patente.

A partir de esa irregularidad, los policías identificaron a sus ocupantes, registraron la camioneta en la que viajaba Alvarenga y encontraron dentro del habitáculo una pistola calibre .40, marca Glock, con la numeración limada. Junto al músico viajaba un joven de 27 años, con domicilio en Presidente Derqui.

El hallazgo derivó en la detención de Callejero Fino y en la apertura de una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación está a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren.

El cantante Callejero Fino quedó detenido.

Tras ser detenido, el cantante no ocultó su preocupación por la situación. "Me quiero matar", aseveró. Además, explicó ante los agentes que se dirigía "al cumpleaños del novio de María Becerra (J Rei) en una quinta de la zona".

El arresto se produjo, además, a pocas semanas de uno de los compromisos más importantes de su agenda artística: el mes próximo, Alvarenga tenía previsto presentarse en el complejo C Art Media, en Chacarita. Por el momento, Callejero Fino continuará detenido y se espera que sea indagado este lunes.