Así disparaba contra la policía uno de los ladrones detenidos en una pool party

Tras la intensa balacera que se produjo en una quinta del partido de Esteban Echeverría, mientras se festejaba una pool party, se conoció un nuevo video en el cual se ve el tiroteo entre los efectivos policiales y uno de los delincuentes.

En las imágenes que fueron captadas por cámaras internas del lugar y de los propios efectivos policiales se escuchan múltiples disparos y se observan corridas mientras los agentes avanzan en medio del operativo, que terminó con un sospechoso muerto.

Todo se inició cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) llegaron al lugar y fueron recibidos a tiros por varios hombres. Tras el enfrentamiento, la Policía logró controlar la situación y avanzar con el operativo en el lugar, donde se desarrollaba la fiesta.

El allanamiento formó parte de una investigación por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, que lleva adelante la UFI N°3 de Lomas de Zamora. Según fuentes policiales, en el lugar fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, dos de los sospechosos buscados en la causa.

Comienzo de la investigación

La investigación se originó en mayo de 2025, cuando policías de Esteban Echeverría se enfrentaron con delincuentes que habían robado un Toyota Yaris.

Tras detener a uno de ellos y analizar su celular, los investigadores detectaron la existencia de una organización criminal dedicada al robo de autos, que luego eran adulterados para venderlos o utilizados para cometer entraderas.

Tras esta investigación, se identificó a los integrantes de la banda, vinculada a al menos 15 hechos, y se ordenaron 33 allanamientos y 15 detenciones. Los pesquisas creen que el líder actuaba desde la cárcel.

Cuando el grupo especial irrumpió en la quinta de la localidad de 9 de Abril, uno de los sospechosos apareció en la planta alta armado y apuntó contra los efectivos, lo que desató el tiroteo.

El sospechoso resultó gravemente herido con disparos en la cabeza y el pecho y fue trasladado a un hospital, donde finalmente murió. En el lugar también había una gran cantidad de personas que participaban de la fiesta y fueron identificadas por la policía.

