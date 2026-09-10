Así escapaban los ladrones que balearon a un comisario retirado frente a una escuela

Un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense fue baleado este jueves por la mañana cuando llegaba a una escuela de El Palomar para dejar a la hija. Todo sucedió en medio de un violento robo, donde varios delincuentes llegaron a bordo de dos vehículos, bajaron armados y comenzaron a apuntarles a los padres que estaban estacionados.

Luego de los disparos, los asaltantes volvieron a subir a los vehículos con los que arribaron y escaparon rápidamente. Esa huida quedó registrada en videos de cámaras de seguridad de la cuadra, las cuales permitieron captar el momento en que los delincuentes se alejaban a gran velocidad.

Video: así huían los ladrones que balearon a un comisario en un colegio en El Palomar





Luego de este dramático episodio registrado frente a un establecimiento educativo, una de las madres que presenció la balacera en brindó un crudo testimonio.

Lucila, docente y madre de un alumno, relató que todo se desencadenó cerca de las 7:15 de la mañana. En ese momento, los dos vehículos interceptaron la fila de padres que esperaban para estacionar sobre la cuadra de la institución.

"Bajaron todos armados y empezaron a apuntar a todos los autos que estábamos estacionados. Apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla. Tenía un buco azul y un arma, fue lo único que vi", detalló la testigo.

"Lo único que pedía era que bajaran a la nena del auto y que le avisaran a la mamá", señaló Lucila sobre el hombre herido.

La comunidad educativa expresó su preocupación ante la reiteración de episodios delictivos bajo modalidades similares en la zona. Lucila indicó que dos semanas atrás se registró un intento de robo similar a pocas cuadras y remarcó la necesidad de implementar un corredor escolar seguro.

"Pusieron una guardia urbana en la puerta del colegio, pero los robos ocurren a la vuelta o a media cuadra. La delincuencia se corre a los alrededores", concluyó la testigo antes de dirigirse a la comisaría a radicar la denuncia correspondiente.