Así fueron las últimas horas de Luciana antes de desaparecer

Se viven momentos claves en la investigación para poder encontrar a Luciana Aylen Barrios, la adolescente de 15 años que está desaparecida desde este lunes a la salida de la escuela en la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba.

Los investigadores continúan recolectando datos y realizando operativos en las rutas de Córdoba, mientras que el municipio local aportó cámaras y equipos técnicos para hallarla.

Cómo fueron las últimas horas de Agustina

En torno a los últimos datos que se conocen sobre la adolescente, se pudo constatar que fue el padrastro de la menor quien la llevó a la escuela. La menor es hija de padres separados.

El segundo dato sobre la menor nace de lo que dijo su hermana, que asiste al mismo establecimiento, que la vio 10:30 de la mañana en el último recreo. Y puntualizó que no vio en ese lapso ninguna anormalidad.

La última persona en ver a Luciana que vio a Luciana fue su mejor amiga, quien aseguró que la adolescente salió caminando del colegio de forma habitual al mediodía.

Sin embargo, cuando la mamá de la menor fue a buscarla a la puerta de la escuela, constató que su hija ya no estaba allí.

La hipótesis de los investigadores

Por otra parte, uno de los datos que más alarma en torno al paradero de la nena es que su celular se encuentra apagado. La principal hipótesis es que el dispositivo móvil se quedó sin batería.

Además, se analizan las cámaras de seguridad de una estación de servicio y de una forrajería cercanas a la institución educativa.