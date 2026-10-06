Así rescataron a una menor de 14 años que prostituían en Mendoza

-Dos ladrones quedaron detenidos esta madrugada luego de robar en un supermercado. Sucedió cuando rompieron la vidriera del local ubicado en calle Montevideo entre España y Patricias Mendocinas. Un colectivero advirtió la situación y dio aviso al 911. Policias preventores lograron reducir a los acusados.

-Delincuente rompió ventana de camioneta para robar, se dio a la fuga, fue seguido por cámaras de video y detenido. Sucedió en el microcentro mendocino. El vehículo pertenece a una familia de turistas y lo habían estacionado sobre calle Espejo entre Perú y Belgrano. El ladrón rompió la ventana y se llevó las pertenencias. Cuando se escapaba fue alcanzado por personal policial a la altura de calles Patricias Mendocinas y General Paz. Lo rodearon, le encontraron los elementos robados y fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

-Incendio destruyó una vivienda familiar en Luján de Cuyo. Sucedió esta madrugada en Barrio "Agrelo Tierras Altas". La familia salvó su vida por milagro y se informó que las pérdidas son totales. El fuego se habría originado en un horno pizzero donde preparaban pan para vender. Al parecer al irse a dormir lo dejaron prendido. Esto generó combustión que hizo arder el horno y alcanzó una moto que estaba cerca. La explosión fue tal que la propiedad ardió en cuestión de minutos.

-Lograron rescatar a una menor de 14 años luego de una denuncia por explotación sexual. El hecho tiene lugar en el departamento San Rafael. La justicia federal ordenó un operativo donde quedó detenido un hombre que quedó a disposición de la justicia. Se investiga la causa tramitada luego de una denuncia anónima.

-Tembló en San Juan y se percibió en Mendoza. El epicentro se ubicó en la zona de Barreal. Sucedió a la hora 7 con 34 minutos de este martes y alcanzó una intensidad leve de 2.9 grados. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica INPRES ubico el movimiento telúrico a unos 102 kilómetros de profundidad.

-Condenaron a un hombre que participó del crimen de un joven de 17 años. La víctima fatal se llamaba Joaquín Gutiérrez. El acusado de nombre Juan Carlos Malito, tiene 79 años de edad y le dieron tres años de prisión por los hechos que sucedieron en Lavalle durante 2024. Durante el juicio, confesó haber sido parte de quienes le quitaron la vida de una puñalada, en el episodio que sucedió a la salida de un boliche.

-Familiares y vecinos de General Alvear se movilizaron para pedir justicia. Es por la muerte del joven de 25 años Joel Giménez. Le quitaron la vida el pasado 20 de Septiembre en el marco de una pelea. El reclamo se llevó a cabo en la explanada de la Comisaría 14. Allí pidieron justicia y quieren saber porqué solo hay dos detenidos, de ocho acusados y porqué algunos tienen el beneficio de la prisión domiciliaria. A Joel Giménez lo mataron con un arma blanca.

-Joven detenido por circular con cargamento de droga en Las Heras. Fue en el marco de un control vial policial. Lo tomó por sorpresa y quiso darse a la fuga. Circulaba en moto sin patente y sin seguro. El acusado de 19 años llevaba envoltorios de marihuana listos para la venta. Sucedió en inmediaciones de calles Pascual Segura y Junín en el distrito Plumerillo.

-Vecinos de Guaymallén denuncian que sus casas se inundaron con materia fecal. Sigue colapsada la red cloacal y afecta a la mayoría de los barrios de ese municipio.

-Un hombre encontró restos de huesos humanos en Luján de Cuyo. Sucedió en inmediaciones de Ruta provincial 82 y a metros de los Caracoles de Chacras. También habían trozos de ropa y un reloj. Dio aviso a la policía y en el lugar se constituyó personal de Científica quienes realizaron tareas de levantamiento de piezas. Las actuaciones quedaron a cargo de Oficina Fiscal departamental.

-Dos choques se registraron en Acceso Norte y Pascual Segura. Fue en la mano que va de norte a sur. Hubo heridos leves y complicaciones en el tráfico. En uno de los incidentes chocaron auto y camioneta y en el otro impactaron dos autos.

-Operativo antinarco en una vivienda del departamento Malargüe. Personal policial concretó un allanamiento y entre varios elementos, encontraron cocaína lista para la venta. Además secuestraron dinero en efectivo y una mujer de 28 años quedó a disposición de la justicia federal.

-Detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura por homicidio agravado por uso de arma de fuego, en grado de tentativa. El acusado de 26 años fue sorprendido en un control policial en calle Independencia y Lisandro Moyano en Las Heras. Antes, había intentado darse a la fuga cuando circulaba a bordo de su Toyota Camry. Cuando personal policial lo interceptó se bajó del vehículo y quiso golpear a un uniformado. Una vez reducido fue trasladado a sede policial. Allí al momento de ser identificado dio el documento de identidad que pertenece a una mujer. Lo obligaron a identificarse con el sistema biométrico y allí saltó la verdad: el conductor rebelde se llama Sergio Exequiel Pérez y estaba prófugo desde el mes de Septiembre pasado.

-Anticipan una jornada con inconvenientes climáticos. El pronóstico anticipa tormentas, granizo y ráfagas de 90 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional elevó a nivel naranja la advertencia.

-El municipio de Maipú analiza sancionar aquellos jóvenes que en medio de tormentas se larguen a circular con gomones para subir los videos a sus redes sociales. También analizar clausurar el carril Sarmiento durante tormentas. Desde la comuna opinan que esa práctica que para algunos parece risueña, conlleva un riesgo mortal ante el uso de botes o gomones en calles anegadas.

-El paso hacia Chile seguirá cancelado a través del sistema integrado Cristo Redentor. Autoridades aduaneras de ambos países informaron que el cierre es a modo preventivo, dado las malas condiciones climáticas reinantes en zona de Cordillera.

-15.000 mendocinos se inscribieron en solo un día para conseguir trabajo en el Poder Judicial. Es a raíz de un llamado a concurso para ocupar cargos administrativos de rango inicial.

-Dos hombres quedaron detenidos luego de un robo. Sucedió en un gimnasio ubicado en Godoy Cruz. Los acusados fueron seguidos por videocámaras y un móvil policial los interceptó en el interior del Barrio Fuchs, donde les encontraron elementos que habían robado. Fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal departamental.