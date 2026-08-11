Así un médico entró con su camioneta a un área protegida en San Juan y provocó un daño ambiental

Una camioneta ingresó el fin de semana al área protegida Pampa del Leoncito, en la provincia de San Juan, y dejó marcas que las autoridades locales calificaron como un daño ambiental de gravedad extrema.

El municipio difundió imágenes y un video que muestran el trayecto del vehículo sobre la planicie y la profundidad de las huellas, un registro que permitió dimensionar el impacto del hecho.

Identificaron al responsable como A. A., un médico de 46 años oriundo de Mendoza. La camioneta que manejaba está inscripta a nombre de una mujer de Godoy Cruz y quedó secuestrada bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras la causa judicial avanza para establecer responsabilidades y posibles sanciones.

Para el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, la maniobra no solo generó un perjuicio ecológico: también constituye una infracción grave porque se trata de una zona con acceso restringido a vehículos.

El funcionario cuestionó además la escasa disuasión de las multas vigentes, que en casos anteriores rondaron el millón de pesos. "Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo", sostuvo.

Huellas que podrían durar décadas

La Pampa del Leoncito es una planicie desértica con condiciones únicas, donde cualquier marca de neumáticos queda expuesta durante años. Carbajal detalló que el conductor de la camioneta avanzó sobre el terreno y luego debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir, una maniobra que multiplicó el daño sobre la superficie.

La zona afectada.

Durante el operativo de rescate del vehículo, quienes participaron usaron una escalera plegable para motos que terminó enterrada en el suelo, y una de las motos utilizadas también dejó nuevas huellas al circular por la planicie.

No es la primera vez que pasa

El antecedente más reciente de un episodio similar data de noviembre de 2025, cuando un grupo de UTV ingresó a la misma zona y dejó marcas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad. En esa oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan calcularon que la naturaleza tardaría entre 40 y 60 años en recuperar el terreno. Esta vez, con huellas más profundas, Carbajal advirtió que el proceso podría extenderse hasta cien años, aunque aclaró que no es experto en la materia.

El intendente adelantó que la denuncia podría derivar en una causa penal y no quedar limitada a una sanción administrativa. "Yo creo que en la Justicia mendocina hasta cárcel podríamos tener con el daño de un patrimonio", comparó.

Carbajal también anunció que trabajará junto a un diputado departamental en un proyecto de ley para reforzar la protección de espacios naturales como la Pampa del Leoncito, Morrillos y el Arroyo El Fiero.

El acceso al lugar cuenta con carteles que detallan las actividades permitidas y un código QR con información ampliada para los visitantes, un dato que refuerza la responsabilidad de quienes deciden ingresar.





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