Así una vecina reveló el femicidio de la joven de 18 años: "Escuchamos al acusado pedir ayuda y después se fue caminando"

El femicidio de Camila Ruth Castro, una joven de 18 años, conmueve a la localidad de Ituzaingó y este miércoles una vecina contó que Elías Barrionuevo, el novio de la víctima y principal sospechoso, "se fue caminando" tras cometer el crimen. El acusado, de 19 años, aún permanece prófugo.

"Mientras atendíamos, escuchamos al muchacho pedir ayuda, que llamemos a la policía y la ambulancia, y después se fue caminando. Pensamos que era un pariente", expresó Claudia, empleada de una verdulería vecina a la casa de Camila.

El asesinato se produjo el martes por la noche cuando en medio de una fuerte discusión que se registró en la vivienda de la joven, el sospechoso le disparó en el cuello a su novia. En la disputa también hirió al padre de la chica aunque se encuentra fuera de peligro.

"Una mujer los vio forcejear y cómo le pegó el tiro"

En declaraciones a un canal de televisión, Claudia aseguró que una clienta del comercio vio todo lo sucedido. "Una mujer los vio forcejear y cómo le pegó el tiro. Ella lo vio todo", recalcó.

Camila Ruth Castro tenía 18 años.

Las empleadas, además, presenciaron el momento en el que Jorge, el padre de Camila, salió a buscar ayuda. "Vi cómo la levantó y la cruzó porque no paró ningún auto para socorrerla y nosotros no teníamos, sino la llevábamos. Él pedía ayuda y le decía a la chica que aguantara", precisó.

Agregó que luego los vecinos llamaron a emergencias y como no llegaba la ambulancia, un patrullero llevó a Camila y su papá al hospital.

Claudio, por último, recordó a Camila porque era una clienta recurrente de la verdulería. "Me venía a comprar, era una nena con muchas ganas de vivir. Un rato antes de que pasara todo, la vi jugar con un cachorrito en la vereda y al rato escuché eso", apuntó.

La investigación del femicidio continúa con la intensa búsqueda de Barrionuevo y del arma homicida.