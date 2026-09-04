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Sábado, 5 de septiembre de 2026

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TERRIBLE

Atacó con un hacha en la cabeza a su pareja: la víctima murió tras dos semanas de internación

La mujer de 49 años estaba internada desde el 21 de agosto. Su pareja, Lucas Serrano, está detenido y la causa será reformulada por femicidio.

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Noemí Mabel Matamala, de 49 años, murió después de permanecer internada en el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén tras ser atacada con un hacha por su pareja en Aluminé. La mujer sufrió graves heridas en la cabeza y permaneció con asistencia respiratoria mecánica hasta su fallecimiento. 

El brutal episodio ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto. Según la reconstrucción de los investigadores, Lucas Daniel Serrano, de 38 años, atacó a Mabel y le dio dos golpes con un hacha en la cabeza.

Por la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia desde Aluminé hasta Neuquén capital. Allí quedó internada con pronóstico reservado mientras los médicos intentaban estabilizar su estado de salud.

La investigación avanzó desde las primeras horas y el sábado la fiscalía había acusado a Serrano por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de autor.

Durante esa audiencia, la jueza de garantías Laura Barbé hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que el acusado permanezca detenido bajo prisión preventiva durante cuatro meses.

La causa cambiará tras la muerte

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado en aquella audiencia por el fiscal Marcelo Jofré y el fiscal jefe Matías Álvarez. Tras confirmarse el fallecimiento de Matamala, la investigación tendrá una nueva instancia judicial.

Serrano también tenía otras órdenes de captura vinculadas con dos causas por delitos contra la integridad sexual y otra relacionada con un delito contra la propiedad.

Ahora, el fiscal Jofré solicitó la realización de la autopsia para incorporar el informe forense al expediente y establecer las circunstancias vinculadas con la muerte de la mujer.

Con ese informe, la fiscalía pedirá una nueva audiencia para reformular los cargos contra Serrano. El detenido pasará a estar imputado formalmente por femicidio y se espera que la audiencia se realice en las próximas horas.

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