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Lunes, 31 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Ataque a la Sala de Prensa de la Casa Rosada: robo, desorden y denuncias

Según los trabajadores, el espacio de los periodistas acreditados amaneció con cajones abiertos y archivos desordenados, lo que motivó el pedido de revisión a las autoridades de seguridad.ADEPA se pronunció al respecto.

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La sala de prensa "Decano Roberto Di Sandro"   (llamada así en homenaje al histórico comunicador de Crónica) de la Casa Rosada amaneció con sus mobiliarios violentados, registrándose muebles desordenados, cajones abiertos y papeles revueltos en los puestos de trabajo asignados a los periodistas acreditados.

Ante el hallazgo del lugar en esas condiciones, los profesionales de los medios de comunicación solicitaron formalmente la intervención de las autoridades de seguridad edilicia.

El pedido apunta a revisar las cámaras de videovigilancia y los registros de acceso para esclarecer lo sucedido durante la noche dentro de la sede del Poder Ejecutivo.

Preocupación entre los acreditados y reclamo de explicaciones

La situación generó alarma entre los cronistas que cumplen tareas diarias en el establecimiento institucional, quienes constataron la manipulación de elementos personales y documentación periodística.

A raíz de este episodio, los trabajadores de prensa reclamaron una investigación exhaustiva que determine quiénes ingresaron a las instalaciones fuera del horario operativo.

Hasta el momento, desde la administración gubernamental no se ha emitido un informe oficial que explique el motivo de la irrupción en el sector de trabajo periodístico.

El mensaje de ADEPA

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