Atraparon a "Locura": era buscado por el intento de asesinato de su hermanastro

Un individuo, conocido con el apodo de Locura, fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado del intento de asesinato de su hermanastro, a quien agredió a cuchilladas, en una pelea familiar registrada en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 30 años, resultó apresado días pasados al ser sorprendido mientras salía de su finca, situada en pasaje Toay al 100, casi en el cruce con Alzaga.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 19 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Así fue la agresión



Trascendió que el hecho se produjo a las 16 del 5 de febrero cuando el sospechoso acuchilló a la víctima en una disputa sucedida en esa vivienda.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Lesiones leves, daño y amenazas agravadas".

Por F.V.

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