Atraparon a un hombre buscado por abusar de su nieta de nueve años

Un hombre fue detenido por los investigadores al estar sindicado de haber abusado sexualmente de su nieta, cuando la víctima era una niña de nueve años. El aberrante suceso se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 55 años, resultó apresado por los servidores públicos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (P.F.A.).

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó interceptado en calle 31 al 4100, casi en el cruce con 141, en las cercanías de Villa España, y en base a las directivas impartidas por el doctor Alvaro Garganta, fiscal de la Unidad Funcional N° 11 de los tribunales platenses.

Trascendió que en el expediente consta que dicha menor padeció los ultrajes cuando tenía nueve años, entre octubre y diciembre de 2018.

Los antecedentes delictivos del aprehendido

Además, se asegura que el aprehendido tiene antecedentes delictivos por "Robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda".

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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