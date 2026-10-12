Audaz asalto: siete ladrones coparon un frigorífico y robaron dos cajas fuertes

Siete ladrones fuertemente armados coparon un frigorífico y robaron dos cajas fuertes, en un audaz golpe comando registrado el domingo en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los individuos lograron fugar y son buscados intensamente por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en horas de la madrugada cuando los sujetos ingresaron, con fines de robo, al predio, situado en las cercanías del cruce de 155 y 501.

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Según agregaron los informantes, los hampones, que portaban armas de fuego, redujeron a las personas que se hallaban en el establecimiento y, de inmediato, se apoderaron de dos cajas fuertes (una que tenía dinero y la otra que presuntamente carecía de una suma monetaria).

Trascendió que los marginales, que habrían permanecido al menos dos horas en el comercio, finalmente escaparon a bordo de dos camionetas (una blanca y la otra gris).

Buscan a los asaltantes





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría decimocuarta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a dichos implicados.

Por F.V.

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