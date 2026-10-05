Audaz golpe comando: seis falsos policías desvalijaron un supermercado

Seis ladrones armados, que obraron disfrazados como policías, desvalijaron un supermercado en un audaz golpe comando registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas buscan a estos delincuentes.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando los malvivientes, que portaban armas de fuego y que estaban vestidos con uniformes policiales, ingresaron con fines de robo al negocio, situado en Cuyo al 600, casi en el cruce con General Juan Martínez.

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Según agregaron los informantes, los individuos redujeron a las personas que se hallaban en el local, oportunidad en la que agredieron a golpes a un adolescente de 16 años.

Trascendió que los marginales consiguieron apoderarse de cinco millones de pesos que había en el comercio y de varios aparatos de telefonía celular.

Con rapidez, los sujetos alcanzaron a darse a la fuga.

Buscan a los delincuentes





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los delincuentes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en poblado y en banda", la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 perteneciente al departamento judicial de la jurisdicción.

Por F.V.

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