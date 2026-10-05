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Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
CINEMATOGRÁFICO

Audaz golpe comando: seis falsos policías desvalijaron un supermercado

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y las autoridades intentan averiguar el paradero de los delincuentes.

Fernando Vázquez
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Seis ladrones armados, que obraron disfrazados como policías, desvalijaron un supermercado en un audaz golpe comando registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas buscan a estos delincuentes.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo cuando los malvivientes, que portaban armas de fuego y que estaban vestidos con uniformes policiales, ingresaron con fines de robo al negocio, situado en Cuyo al 600, casi en el cruce con General Juan Martínez.

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Según agregaron los informantes, los individuos redujeron a las personas que se hallaban en el local, oportunidad en la que agredieron a golpes a un adolescente de 16 años.

Trascendió que los marginales consiguieron apoderarse de cinco millones de pesos que había en el comercio y de varios aparatos de telefonía celular.

Con rapidez, los sujetos alcanzaron a darse a la fuga.

Buscan a los delincuentes

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los delincuentes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en poblado y en banda", la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 perteneciente al departamento judicial de la jurisdicción.

Por F.V.

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