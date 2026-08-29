Qué dice la autopsia del Polaco Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un accidente de moto

La muerte de Eduardo "Polaco" Groh Riemersma, conocido por su trabajo en defensa de los animales, generó conmoción en Santiago del Estero. El proteccionista falleció en un accidente de moto y, en las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia que permitió determinar qué ocurrió.

El examen forense determinó que el fundador del refugio El Montecito de los Canichones, de 49 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica, además de un hundimiento en el tórax.

El accidente ocurrió el viernes, cerca de las 15:40, en la esquina de avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet. Según los primeros datos incorporados a la causa, Riemersma circulaba en una KTM 990 Adventure en sentido este-oeste cuando perdió el control del vehículo y derrapó.

Según los testimonios recogidos hasta el momento, el "Polaco" quedó tendido sobre el asfalto e inconsciente. La mecánica exacta del accidente todavía es materia de investigación y los especialistas buscan establecer con precisión cómo se produjo la caída.

Una ambulancia arribó pocos minutos después y trasladó de urgencia a Riemersma al Hospital Regional. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y el médico Francisco Alderete confirmó su fallecimiento.

El homenaje al "Polaco" Groh Riemersma





La noticia causó un fuerte impacto en Santiago del Estero, donde el "Polaco" era una de las figuras más reconocidas de la protección animal. Durante unos 20 años, estuvo al frente de tareas de rescate y asistencia desde El Montecito de los Canichones, refugio en el que acompañó a cientos de animales.

El viernes por la noche, cientos de personas se acercaron hasta la Costanera, sobre calle Alsina y debajo del puente, para despedirlo. El encuentro incluyó rezos, un responso y distintos mensajes en su memoria, bajo la consigna "Honremos la memoria del Polaco - Su luz sigue con nosotros".

Eduardo "Polaco" Groh Riemersma murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa encefálica tras un accidente de moto (Archivo).

Antes del homenaje, la secretaria del refugio compartió un mensaje dirigido a la comunidad y pidió paciencia mientras el espacio atraviesa esta nueva etapa. Desde El Montecito destacaron el vínculo que Riemersma tenía con el lugar y el compromiso que sostuvo durante años con cada animal que llegó en busca de una oportunidad.

"Quienes conocieron al Polaco saben cuánto significaba El Montecito para él", señalaron en el comunicado, en el que también remarcaron todo lo que dejó de su vida en el refugio y el cariño que puso en su trabajo.

El pedido de cuidado con las donaciones





En el comunicado, la secretaria del refugio también alertó por la circulación de cuentas y personas que estarían pidiendo dinero en nombre de El Montecito de los Canichones, pese a no tener un vínculo oficial con la institución. Por eso, pidió a la comunidad verificar los datos antes de realizar cualquier aporte. "Les pido que no realicen transferencias ni entreguen dinero sin verificar la información", remarcó.

En redes sociales, allegados y seguidores expresaron su dolor por la muerte del "Polaco" y su preocupación por el futuro de los 250 animales que estaban bajo su cuidado.

Por este motivo, en el comunicado también pidieron respeto y comprensión hacia la familia y las personas cercanas a Riemersma durante el duelo. "Habrá tiempo para ordenar, para organizar y para tomar todas las decisiones que correspondan", dice la misiva.

El mensaje terminó con una despedida personal para el proteccionista, en la que recordó el vínculo que los unía y su preocupación por los animales del refugio: "Por vos, Polaco. Por nuestra amistad, por el cariño y el respeto profundo que siempre nos tuvimos. Y por todos ellos que hoy nos necesitan más que nunca".