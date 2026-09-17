Banda de piratas del asfalto raptó y robó a camioneros que transportaban pañales: tres detenidos

Cuatro piratas del asfalto raptaron y robaron a dos camioneros que transportaban un cargamento de pañales. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales recuperaron la mercadería sustraída, pero además detuvieron a tres sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó a las 8.15 del 14 de septiembre en el cruce de Autopista Presidente Perón y Claudio Debussy, cuando los malvivientes interceptaron al chofer, de 56 años, y a su acompañante, quienes se movilizaban a bordo de un camión Mercedes Benz 710 blanco, con el dominio finalizado en 572, perteneciente a una empresa logística, el cual llevaba 109 packs con pañales de distintos talles.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, los delincuentes, que circulaban armados en dos vehículos (entre ellos un Toyota Corolla blanco), tuvieron cautivas a las víctimas durante dos horas y finalmente las dejaron libres en la esquina de la mencionada autopista y avenida Patricios.

Trascendió que, momentos más tarde, los damnificados alertaron de la situación al número telefónico de emergencias 911.

Se realizó un allanamiento





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, con las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 9 de los tribunales locales, allanaron una finca situada en Alborada al 6300, en la intersección con Ignacio Núñez, ocasión en la que recuperaron el camión y la carga que habían sido robados.

A su vez, en la vivienda, los policías apresaron a un individuo, de 63 años, (sindicado de "Robo agravado y privación ilegal de la libertad") y a dos mujeres, de 49 y de 20 (sospechadas de "Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro"); en tanto, procuran capturar a los restantes integrantes de la organización de marginales.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy