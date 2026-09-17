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Jueves, 17 de septiembre de 2026

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ASALTANTES

Banda de piratas del asfalto raptó y robó a camioneros que transportaban pañales: tres detenidos

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y los policías buscan a los demás integrantes de la gavilla. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Cuatro piratas del asfalto raptaron y robaron a dos camioneros que transportaban un cargamento de pañales. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales recuperaron la mercadería sustraída, pero además detuvieron a tres sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó a las 8.15 del 14 de septiembre en el cruce de Autopista Presidente Perón y Claudio Debussy, cuando los malvivientes interceptaron al chofer, de 56 años, y a su acompañante, quienes se movilizaban a bordo de un camión Mercedes Benz 710 blanco, con el dominio finalizado en 572, perteneciente a una empresa logística, el cual llevaba 109 packs con pañales de distintos talles.

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Según agregaron los informantes, los delincuentes, que circulaban armados en dos vehículos (entre ellos un Toyota Corolla blanco), tuvieron cautivas a las víctimas durante dos horas y finalmente las dejaron libres en la esquina de la mencionada autopista y avenida Patricios.

Trascendió que, momentos más tarde, los damnificados alertaron de la situación al número telefónico de emergencias 911.

Se realizó un allanamiento

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, con las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 9 de los tribunales locales, allanaron una finca situada en Alborada al 6300, en la intersección con Ignacio Núñez, ocasión en la que recuperaron el camión y la carga que habían sido robados.

A su vez, en la vivienda, los policías apresaron a un individuo, de 63 años, (sindicado de "Robo agravado y privación ilegal de la libertad") y a dos mujeres, de 49 y de 20 (sospechadas de "Encubrimiento agravado por el ánimo de lucro"); en tanto, procuran capturar a los restantes integrantes de la organización de marginales.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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