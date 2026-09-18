Bebé de 27 días está grave tras sufrir fracturas en el cráneo: detuvieron a su mamá y a su padrastro

Un bebé de 27 días está internado en grave estado luego de sufrir múltiples fracturas de cráneo en Balnearia, provincia de Córdoba. Por el caso, su mamá y su padrastro fueron detenidos mientras la Justicia investiga cómo se produjeron las lesiones.

El menor fue trasladado inicialmente a un hospital de San Francisco, pero la gravedad de su cuadro obligó a derivarlo al Hospital Materno Neonatal de Córdoba capital. Allí permanece internado y recibe atención médica especializada.

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Investigación

La causa está a cargo de la Fiscalía de Morteros, encabezada por Francisco Paigés. Desde ese organismo ordenaron la detención de la madre y el padrastro del recién nacido mientras avanzan las medidas para establecer qué ocurrió.

Todavía no está determinado cómo se produjeron las lesiones que sufrió el bebé. La investigación busca establecer las circunstancias en las que el recién nacido terminó con múltiples fracturas de cráneo.

Los investigadores intentan reconstruir lo sucedido en la vivienda donde estaba el bebé antes de que fuera trasladado para recibir asistencia médica.

El estado del recién nacido

Debido a la gravedad de las lesiones, el pequeño tuvo que ser derivado desde San Francisco hasta la ciudad de Córdoba. El traslado permitió que quedara bajo atención especializada en el Hospital Materno Neonatal.

Mientras la causa continúa, la atención está puesta en la evolución del recién nacido, que permanece internado en grave estado.