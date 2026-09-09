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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

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JUICIO

Benítez apuntó contra Laudelina en el caso Loan: "No podía decirme nada porque estaba amenazada"

Uno de los siete acusados por la desaparición de Loan Peña fue el segundo imputado en prestar declaración.

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Antonio Bernardino Benítez declaró en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes por la desaparición de Loan Peña.

Se trata del  segundo imputado que presta testimonio luego de la comparecencia de su esposa, quien pidió perdón por mentir y lloró. 

 En ese marco, apuntó contra Laudelina: "No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada".

Benítez se quebró durante su declaración, atinó a responder preguntas de su defensor Enzo Di Tella y aseguró que es inocente.

"El domingo 9 de junio fuimos con mis hijos a lo de Catalina y Laudelina cocinó. Yo compré carne de pollo", recordó Antonio, a la vez que agregó: "Me sorprendió la actitud de Caillava y Pérez, me sentí incómodo, no sabía quiénes iban a estar y tampoco sabía iban a estar ellos".

Benítez apuntó contra Laudelina en el caso Loan: "No podía decirme nada porque estaba amenazada"

Negó tener contactos con la ex funcionaria municipal y el capitán de la Armada y sostuvo que Laudelina o la abuela Catalina pudieron haber invitado a Caillava y Pérez para que participen del almuerzo realizado el 13 de junio de 2024.

En este sentido, puntualizó que el vínculo con Laudelina no se encontraba en un buen momento porque le era infiel: "Ella siempre me reclamaba. Yo tenía otra mujer".

"Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están", señaló y negó haberse cambiado de remera durante la búsqueda de Loan.

"Creo que Laudelina sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes", consignó ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

Asimismo, resaltó que el matrimonio no buscó al menor en el paraje El Algarrobal, mientras que se le exhibieron distintas prendas, sobre las cuales Benítez mencionó si algunas le pertenecían y otras no.

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