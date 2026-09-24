Violento asalto a Bobby Flores: fue golpeado y maniatado en su casa

El reconocido locutor y conductor de radio Bobby Flores fue víctima de un violento asalto en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue sorprendido por un grupo de delincuentes armados.

Los asaltantes ingresaron a la propiedad, golpearon al periodista, lo maniataron y procedieron a sustraer diversos objetos de valor y dinero en efectivo. La Policía de la Ciudad inició un operativo de investigación para dar con el paradero de los responsables del hecho.

Los detalles del violento episodio en su vivienda

La irrupción criminal se produjo durante la madrugada, cuando los delincuentes lograron vulnerar los accesos de la residencia del comunicador.

Dentro de la propiedad, los agresores redujeron de inmediato al expresentador del programa Rock & Pop para evitar cualquier intento de alarma o resistencia.

La investigación policial y el estado del conductor

Luego de la huida de los sospechosos, el propio Bobby Flores logró liberarse de sus ataduras y solicitar ayuda a los vecinos de la zona. Personal médico se desplazó hasta el domicilio para asistirlo por los golpes recibidos durante el atraco, constatando que se encuentra fuera de peligro.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y peritos de la división científica trabajaron en la escena en busca de huellas dactilares y rastros que permitan identificar a la banda. Asimismo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio para reconstruir la ruta de escape utilizada por los delincuentes.