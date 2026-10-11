Brutal accidente en Flores: manejaba borracha, chocó contra dos autos, atropelló a tres personas y volcó

Un violento choque múltiple entre tres vehículos terminó con una camioneta volcada y cinco personas heridas durante la madrugada de este domingo, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores. El accidente ocurrió cuando una Jeep impactó contra dos autos estacionados y atropelló a tres pasajeros que descendían de uno de ellos.

Fuentes oficiales informaron que el siniestro se produjo cerca de las 2:20 en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe. Como consecuencia del impacto, los tres pasajeros fueron embestidos y otras dos personas también resultaron heridas, por lo que debieron recibir asistencia médica.

La conductora dio positivo en alcoholemia y hubo cinco heridos





En el lugar le realizaron un test de alcoholemia que dio positivo. Para atender a las personas heridas, el SAME dispuso un operativo con cinco ambulancias y una unidad de triage. La conductora de la camioneta volcada, una mujer de 36 años, fue trasladada al Hospital General de Agudos Grierson.

En cuanto los tres pasajeros que descendían del auto de aplicación, dos mujeres de 36 y 24 años y un hombre de 25, fueron derivados al Hospital General de Agudos Piñero.

También recibió atención médica la conductora del segundo vehículo involucrado, otra mujer de 36 años, quien fue trasladada al Piñero. Por su parte, el chofer del auto de aplicación, un hombre de 57 años, fue asistido en el lugar, pero rechazó el traslado a un hospital.

Cerca de las 3:30, las pericias quedaron a cargo de la Policía de la Ciudad, con intervención de las comisarías comunales 6 y 7. En el operativo también participaron los Bomberos de la Ciudad, personal de la Estación 7 de Flores y del Grupo Especial de Rescate de Caballito, además de motos de Tránsito porteño.

Mientras se desarrollaban las tareas, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en el cruce de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe.

El mismo formó parte de una serie de siniestros viales registrados durante la madrugada y las primeras horas de este domingo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los episodios ocurrió cerca de las 4:10 sobre la avenida Corrientes al 2700, entre Castelli y la avenida Pueyrredón, donde un motociclista chocó contra un auto. El SAME acudió al lugar y constató que el conductor de la moto tenía lesiones leves, aunque no necesitó ser trasladado a un hospital. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Comunal 3.