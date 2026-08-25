Brutal ataque a un colectivero: ladrón simuló ser pasajero, apuñaló al chofer y provocó que la unidad chocara

Un colectivero fue brutalmente atacado por un delincuente que simuló ser pasajero, secuencia que quedó registrada por las cámaras internas de la unidad.

El violento hecho ocurrió en San Miguel de Tucumán, la víctima debió ser internada de urgencia con múltiples heridas cortopunzantes y el agresor, que tiene antecedentes penales, resultó detenido.

El salvaje ataque al colectivero quedó filmado

El hecho ocurrió cerca de las 7 del domingo en la zona del barrio 130 Viviendas, en el norte de San Miguel de Tucumán.

El delincuente viajaba como único pasajero de la unidad y, según las imágenes del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana, permaneció sentado durante varios segundos antes de avanzar hacia la cabina.

Una vez junto al conductor, inició el ataque con un arma blanca en medio de un forcejeo y le exigió las pertenencias. El chofer recibió varias puñaladas en el hombro derecho mientras intentaba defenderse.

La agresión provocó que el conductor perdiera el dominio del vehículo, que abandonó la traza y terminó impactando contra un montículo de tierra ubicado al costado del camino.

La víctima, identificada como Juan Pablo Bravo Carabajal, pudo llegar por sus propios medios hasta una garita policial ubicada en San Ramón al 1000 y pedir asistencia.

El chofer fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud con "múltiples lesiones por arma blanca en el hombro derecho y neumotórax derecho", según el parte médico, y debió ser operado. El conductor permanece internado con pronóstico reservado.

El colectivero perdió el control de la unidad, que cayó a una zanja.

Detuvieron al atacante del colectivero

Las imágenes obtenidas durante el recorrido del colectivo se convirtieron en una pieza clave para la investigación.

La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar y detener al sospechoso.

Así quedó el colectivo tras el choque producido por el ataque al chofer.

Se trata de Cristian Ezequiel Martino Bustos, de 27 años, alias "Colorado", quien tiene un extenso prontuario delictivo y quedó a disposición de la Justicia.

La pesquisa informó que el sujeto abandonó el vehículo tras el choque y escapó a pie sin haber podido concretar el robo.