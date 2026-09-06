Nena de 4 años fue atacada por el perro de la familia y está internada

Una niña de 4 años fue atacada por el perro de la familia y está internada con pronóstico reservado. Ocurrió en Villa Dolores, provincia de Córdoba.

La nena sufrió heridas de consideración, principalmente en el rostro, y tuvo que ser derivada a un centro de salud especializado.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Villa Dolores para las primeras curaciones.

En primera instancia, fue llevada al Hospital Regional de Villa Dolores, donde le realizaron las primeras curaciones pero por la gravedad de las lesiones tuvo que ser trasladada al Hospital de Niños situado en Córdoba Capital.

Desde el círculo familiar de la menor aseguraron que evoluciona favorablemente y está con pronóstico reservado.

Qué se sabe del ataque

Una tía de la menor atacada se mostró sorprendida porque la mascota no había demostrado comportamientos agresivos en otras oportunidades y negó que haya sufrido algún tipo de maltrato en el hogar.

Desde la Policía de Córdoba indicaron que no comenzará una investigación penal debido a que la familia de la nena eran los dueños del perro y que ambos compartían hogar.