Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 6 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CÓRDOBA

Nena de 4 años fue atacada por el perro de la familia y está internada

Ocurrió en Villa Dolores, Córdoba. La menor permanece con pronóstico reservado.

SGorostiaga
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una niña de 4 años fue atacada por el perro de la familia y está internada con pronóstico reservado. Ocurrió en Villa Dolores, provincia de Córdoba

La nena sufrió heridas de consideración, principalmente en el rostro, y tuvo que ser derivada a un centro de salud especializado.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Villa Dolores para las primeras curaciones.
La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Villa Dolores para las primeras curaciones.

En primera instancia, fue llevada al Hospital Regional de Villa Dolores, donde le realizaron las primeras curaciones pero por la gravedad de las lesiones tuvo que ser trasladada al Hospital de Niños situado en Córdoba Capital.

Desde el círculo familiar de la menor aseguraron que evoluciona favorablemente y está con pronóstico reservado.

Qué se sabe del ataque

Una tía de la menor atacada se mostró sorprendida porque la mascota no había demostrado comportamientos agresivos en otras oportunidades y negó que haya sufrido algún tipo de maltrato en el hogar.

Desde la Policía de Córdoba indicaron que no comenzará una investigación penal debido a que la familia de la nena eran los dueños del perro y que ambos compartían hogar.

Esta nota habla de:
1
Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir
FLECHAZO TOTAL

Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir

2
Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre
PREPARATE

Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre

3
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

4
El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre
MIRÁ

El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre

5
Un pitbull mató a un nene de 2 años tras atacarlo mientras era bañado por la mamá
DOLOR

Un pitbull mató a un nene de 2 años tras atacarlo mientras era bañado por la mamá

Últimas noticias de Córdoba