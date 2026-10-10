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Sábado, 10 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
COMPLICADO

Violento choque en Palermo: un auto subió a la vereda y se estampó contra un semáforo

El episodio ocurrió pasadas las 5 del sábado en el cruce de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Los investigadores buscan determinar qué pasó.

Gabriel Arias
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Un "solitario" conductor perdió el control de su auto, subió a la vereda e impactó contra un semáforo, en el barrio porteño de Palermo. 

La Policía de la Ciudad investiga el hecho. Por la hora de ocurrido el siniestro, no hubo heridos que lamentar.

Fuentes policiales informaron que el incidente ocurrió pasadas las 5 de este sábado en el cruce de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe, y tuvo como protagonista a un automóvil Citroën C3 gris.

Las primeras informaciones indican que el rodado habría esquivado a una persona que cruzaba por Santa Fe, y esto hizo que perdiera el control de la unidad, suba a la vereda y choque contra un semáforo ubicado en la intersección de ambas avenidas.

El fuerte impacto hizo que de milagro no choque contra el frente de un establecimiento bancario, que colisione contra otro rodado o incluso atropellara a una persona que caminaba por la vereda.

Sin necesidad de traslado

Como resultante del impacto, en el cual el rodado sufrió serios destrozos en la parte delantera izquierda, el conductor del auto no resultó herido y, aunque hubo una ambulancia del SAME para atenderlo, no se necesitó trasladar al hombre a un nosocomio.

Finalmente, se llevó a cabo el control de alcoholemia correspondiente, aunque se desconoce el resultado del mismo. En tanto, no hubo necesidad de cortar el tránsito en ninguna de las dos grandes arterias, ya que el vehículo quedó arriba de la vereda.

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