Brutal choque entre dos camionetas en Palermo: ambos conductores fueron derivados de urgencia al hospital

Un fuerte impacto en la zona de los bosques de Palermo entre dos camionetas utilitarias dejó el saldo de dos hombres heridos, quienes fueron derivados de urgencia al Hospital Rivadavia con diversos traumatismos.

Crónica se hizo presente en el lugar y charló con fuentes de la Policía de la Ciudad, quienes indicaron que el siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego pasadas las 5 de este sábado, por causas que se investigan.

El hecho tuvo lugar cuando una camioneta Peugeot Partner blanca iba por Figueroa Alcorta e impactó contra una Berlingo Citroen gris, que venía por Dorrego, y producto de la fuerte colisión, ambas quedaron desparramadas a metros de distancia.

Como consecuencia del fuerte choque, se cree que una de ellas cruzó en semáforo rojo e iba a alta velocidad, ambos conductores, que iban solos en principio, recibieron heridas leves y fueron llevados al Hospital Rivadavia, aunque no revistieron de gravedad.

Finalmente, antes de retirar los vehículos y culminar con los peritajes de rigor, los efectivos policiales cortaron la zona provocando una serie de demoras en el tránsito. Además, se les realizará el control de alcoholemia a ambos conductores.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



