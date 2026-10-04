Un joven murió en un brutal choque entre una moto y un camión

Un joven de 32 años murió luego de que su moto impactara contra un camión cuando circulaba por la ruta provincial 304, a la altura de la localidad de La Angostura, en la provincia de Tucumán.

El accidente se produjo en la noche del jueves y la víctima fue identificada como Federico Leonel Juárez, un enfermero que se transportaba en una moto Honda CB1 Twister roja con sentido al norte.

Según la primera reconstrucción, un camión con semirremolque que transportaba caña de azúcar quiso incorporarse a la ruta a través de un camino vecinal y dejó sin tiempo y espacio de maniobra al joven que terminó embistiendo al vehículo de mayor porte.

Desde la Justicia ordenaron el secuestro preventivo de ambos vehículos mientras intentan determinar cómo se produjo la colisión, establecer las circunstancias del impacto y se realizan las pericias mecánicas para determinar las responsabilidades en el caso.

Hasta el momento, el conductor del camión, un hombre de 59 años, no fue imputado formalmente por la muerte de Juárez.

La despedida a Federico Juárez

Desde la cátedra de Enfermería en Salud Pública de la Universidad Nacional de Tucumán despidieron "con profundo dolor y afecto" al ex alumno Federico Leonel Juárez, mediante un comunicado publicado en redes sociales.

"Recordaremos siempre su compromiso, dedicación y alegría. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, colegas y amigos", puntualizaron y recalcaron que fue un "alumno dedicado, con grandes deseos de seguir aprendiendo y formándose en el camino de la Enfermería".

La despedida al enfermero Federico Juárez.

Por su parte, desde la Escuela Universitaria de Enfermería aseguraron que "su partida deja un gran vacío en la comunidad educativa" y que será recordado por "la huella que dejó en cada uno".