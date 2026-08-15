Brutal crimen: fue a recuperar la bicicleta que le robaron a su sobrina y lo mataron a puñaladas

Un crimen brutal conmociona a los vecinos de la ciudad de Córdoba, donde Lucas Tissera, de 30 años, fue asesinado a puñaladas cuando intentaba recuperar la bicicleta que le habían robado a su sobrina.

El hecho ocurrió el 5 de agosto sobre la calle Miguel de Mármol al 4100, en el barrio Cooperativa Los Paraísos. Según relataron familiares de Tissera, el episodio comenzó cuando el hombre llevaba una bicicleta de su sobrina para repararla.

En ese momento, habría sido abordado por el presunto agresor, quien intentó apoderarse del rodado. Tras el robo, Tissera quiso recuperarlo, pero se encontró con una violenta reacción del sujeto, que tenía un arma blanca y la usó para atacarlo.

Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, murió poco después a causa de las heridas. Según trascendió, Tissera trabajaba en la construcción.

El video que se difundió y el detenido

En las últimas horas, además, salió a la luz un video que captó parte de la agresión y que ahora quedó en manos de los investigadores.

En la grabación se puede ver a un hombre vestido con una remera naranja y armado con una cuchilla mientras se enfrenta con Tissera, quien intenta protegerse de los ataques.

El video que registra parte del enfrentamiento comenzó a circular recientemente en las redes sociales.

Por el crimen, quedó detenido un hombre. Durante el enfrentamiento también sufrió un corte en el cuello, aunque la herida no revestía gravedad.

El pedido de la familia de Lucas Tissera por el homicidio





En un primer momento, los investigadores consideraron que Lucas Tissera había muerto durante una pelea. Sin embargo, su familia sostiene que el enfrentamiento se produjo después del robo de la bicicleta de su sobrina.

A partir de esta versión, los familiares y allegados de la víctima reclaman que la Justicia cambie la carátula del expediente y que el caso sea investigado como un homicidio en ocasión de robo.

La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti. Como parte de la investigación, los fiscales incorporaron el video del ataque y buscan reconstruir cómo comenzó el episodio, qué ocurrió durante la pelea y qué responsabilidad tuvo el hombre detenido.

Mientras se esperan nuevos avances, la familia de Tissera insiste en que su muerte no fue consecuencia de una simple pelea. Según su planteo, el ataque ocurrió luego de que le robaran la bicicleta a la joven y él fuera a intentar recuperarla.