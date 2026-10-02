Brutal impacto de un auto contra una pared: el conductor tenía 1,8 de alcohol en sangre

Un impactante choque fue protagonizado este viernes por un automóvil en el barrio de Floresta, en donde un hombre a bordo de un Fiat blanco colisionó contra la pared de una zinguería. Los dos ocupantes del vehículo resultaron con diversos politraumatismos, pero no fueron llevados a un hospital.

Fuentes policiales indicaron que el siniestro ocurrió cerca de las 4 de en el cruce de la avenida Gaona y Chivilcoy.

Las primeras informaciones sostienen que ambos sujetos, de 34 y 35 años y de origen chino, sufrieron fuertes politraumatismos pero no requirieron de traslado a algún nosocomio. En tanto, a pesar del impacto no hubo necesidad de cortar la avenida por parte de la policía ya que no interrumpía el andar de los rodados.

Control de alcoholemia positivo

Por otra parte, el conductor del auto fue sometido al control de alcoholemia por parte de los efectivos y su resultado fue de 1,8 de alcohol en sangre, por lo que ambos sujetos fueron llevados al destacamento oficial como parte del operativo.

Si bien no hubo testigos del choque se cree que el rodado venía a una importante velocidad ya que se pudo observar que los airbags estaban activados y por el destrozo de la parte delantera del automóvil.

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