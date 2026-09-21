Brutal: intentó matar a su ex mujer prendiéndola fuego y atacó a machetazos a la hermana de la víctima

Una mujer de 21 años fue agredida por su ex esposo, quien trató de asesinarla prendiéndole fuego, en un dramático suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron al autor del intento de femicidio.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo el 14 de septiembre cuando la víctima, sus dos hijos menores y su hermana, arribaron a una finca situada en calle Constantino Gaito al 3800, casi en el cruce con Eduardo Gutiérrez, con el objetivo de retirar sus pertenencias.

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Según agregaron los informantes, en la mencionada vivienda se hallaban el ex marido de la denunciante y otros dos individuos.

Trascendió que, en dichas circunstancias, se originó una disputa en ese inmueble, oportunidad en la que el atacante, de 24 años, golpeó a su ex pareja y además le roció el cuerpo con un líquido combustible. A la vez, pretendió agredir a machetazos a la hermana de la joven.

Apresaron al sospechoso





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona lograron apresar al sospechoso en la esquina de Constantino Gaito y Victoria Antier, en el mismo vecindario.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio cometido por un hombre hacia una mujer con la que mantuvo una relación de pareja mediando violencia de género en grado de tentativa en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida en perjuicio de la persona conviviente", la Unidad Funcional N° 12 -temática de Violencia Familiar y de Género- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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